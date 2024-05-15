Стало известно, как в России изменятся цены на автомобили летом 2024 года

В России летний сезон может ознаменоваться повышением цен на автомобили. Об этом рассказали дилеры в беседе с «Российской газетой».

Так, в ГК «АвтоСпецЦентр» напомнили, что с начала текущего года россияне приобрели 467 тыс. новых машин. Это на 85-90% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«Высокий спрос приводит к резкому сокращению запасов у дилеров, поэтому партия автомобилей, ввезенная в Россию в марте-апреле, будет реализована к началу июля, что может спровоцировать рост цен. С 1 апреля 2024 года действуют ограничения на ввоз автомобилей, поэтому цены на модели, ввозимые по параллельному импорту, могут значительно вырасти - до 30%, в зависимости от марки и модели», — предупредили аналитики.

А вот в ГК «Автодом» предпосылок для повышения ценника на машины не видят. Эксперты компании считают, что потребительский спрос все еще находится под давлением высокой ключевой ставки и неподъемных автокредитов, в то время как дилерские склады пополняются новыми авто, которые необходимо реализовать. В АГ «Авилон» считают, что летом цены на авто проиндексируются на 2-3%. При этом клиентам продолжат предлагать скидки.

Автоэксперт Алексей Тузов добавил, что изменение цен летом будет зависеть от корректировки ключевой ставки, с учетом которой формируется стоимость кредита.

«Например, по итогам февраля 2024 года число выданных автокредитов почти на 40% выше аналогичного периода 2023 года. При этом займы выдаются сейчас примерно под 30% годовых. Кроме того, стоимость новых авто будет зависеть от ценообразования китайских автоконцернов. Ожидать снижения цен среди брендов из КНР не стоит», — пояснил он.

До этого сообщалось, что Байден в четыре раза повысил тарифы на китайские электромобили. В Белом доме пояснили, что меры были приняты в ответ на «несправедливую политику Китая и направлены на защиту рабочих мест в США». Издание отмечает, что Байден решил пойти на такой шаг после «месяцев критики» со стороны бывшего президента Дональда Трампа, который утверждает, что поддержка электромобилей из Поднебесной разрушает американский автопром. Затем Байден поклялся, что не позволит Китаю «несправедливо контролировать рынок» электромобилей и других ключевых товаров, включая аккумуляторы, компьютерные чипы и предметы первой необходимости медицинского назначения.

Представители Белого дома добавили, что объявленные во вторник тарифы повлияют на китайский импорт на сумму $18 млрд.

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