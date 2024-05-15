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Минфин предложил повысить ставку по ипотеке для семей с детьми от 6 лет до 12%

Минфин намерен повысить ставку по ипотеке для семей с детьми от 6 лет до 12%

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Shutterstock

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что Минфин планирует с 1 июля повысить ставку по ипотеке для семей с детьми от 6 лет до 12%. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, семейная ипотека для семей с детьми младше 6 лет под 6% будет продлена. Сейчас кредит на жилье по этой программе могут взять семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью. Минимальный взнос по такой программе составляет 20%.

«Семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, где есть дети младше 6 лет. Это прямое поручение президента, оно будет исполнено, и продление будет. Все остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются. Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку, и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше 6 лет), повышение ставки до 12%», — поделился Чебесков.

Он добавил, что пока никаких окончательных решений не принималось, идет обсуждение.

До этого и.о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин заявил, что российские власти обсуждают возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках семейной ипотечной программы, которая будет привязана к количеству детей в семье.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.

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