Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пропавшего после падения машины в реку подростка четвертые сутки ищут в Ленобласти

Mash: в Ленобласти ищут подростка, пропавшего после падения авто в реку

close
100%
Аварийно-спасательная служба ЛО/VK

В Ленобласти четвертые сутки ищут 16-летнего подростка, который пропал после падения авто с несовершеннолетними в реку. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, в районе поселка Рощино, где произошла авария, продолжают искать пропавшего несовершеннолетнего. На поиски подростка брошены все силы аварийно-спасательной службы региона, водолазов и волонтеров «Лизы Алерт».

Родственники пропавшего рассказали, что один из друзей, также находившихся в автомобиле, видел, как подросток успел выпрыгнуть из машины в момент падения в реку, а затем отплыл в сторону, передает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в ночь на 12 мая. Машина, скатившаяся в реку в Ленобласти, уходила от погони, а находившиеся внутри пятеро подростков были пьяны. Спасателям не удалось ничем помочь двоим молодым людям, которые находились в салоне машины.

Ранее пьяный москвич на электросамокате упал в реку у Кремля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами