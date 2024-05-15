Пропавшего после падения машины в реку подростка четвертые сутки ищут в Ленобласти

В Ленобласти четвертые сутки ищут 16-летнего подростка, который пропал после падения авто с несовершеннолетними в реку. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, в районе поселка Рощино, где произошла авария, продолжают искать пропавшего несовершеннолетнего. На поиски подростка брошены все силы аварийно-спасательной службы региона, водолазов и волонтеров «Лизы Алерт».

Родственники пропавшего рассказали, что один из друзей, также находившихся в автомобиле, видел, как подросток успел выпрыгнуть из машины в момент падения в реку, а затем отплыл в сторону, передает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в ночь на 12 мая. Машина, скатившаяся в реку в Ленобласти, уходила от погони, а находившиеся внутри пятеро подростков были пьяны. Спасателям не удалось ничем помочь двоим молодым людям, которые находились в салоне машины.

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