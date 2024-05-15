РЖД хочет оптимизировать поставки энергоресурсов для Дальнего Востока

В РЖД обеспокоены нерациональными маршрутами поставок энергоресурсов в восточные регионы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма замглавы монополии Алексея Шило в Минтранс.

По его словам, нефтепродукты для Дальнего Востока везут из западных регионов, а уголь для местных ТЭЦ — из Кузбасса, тогда как продукция дальневосточных НПЗ и угольных компаний преимущественно идет на экспорт.

По данным РЖД, в январе-марте внутрироссийские перевозки нефтегрузов на восток выросли на 27% год к году до 2,3 млн тонн. При этом более 40% продукции НПЗ Восточного полигона (2 млн тонн) было отправлено на экспорт, включая 900 тыс. тонн моторных топлив.

Еще около 900 тыс. тонн нефтепродуктов с восточных НПЗ отгружено в западном направлении, из них более половины — в порты Азово-Черноморского бассейна на расстояние до 4,8 тыс. км.

Что касается угля, то поставки на электростанции «РусГидро» из Кузбасса, Красноярского края и Хакасии выросли за квартал на 5-47% до 1 млн тонн. При этом дальневосточные угледобытчики преимущественно ориентированы на экспорт.

Для оптимизации ситуации РЖД предлагают поставить экспорт угля с Дальнего Востока в зависимость от отгрузок на внутренний рынок. Также монополия хочет запретить посредникам, закупающим нефтепродукты для внутренних нужд, затем их вывозить.

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