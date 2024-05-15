«АвтоВАЗ» вновь запустил производство автомобилей Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Largus. Об этом сообщает ТАСС. Выпуск наладили на заводе в Ижевске.

«Сегодня мы празднуем восстановление производства всего рентабельного модельного ряда Lada, которое прерывалось в связи с уходом иностранного партнера. Но это не значит, что наша команда остановится на достигнутом. Совет директоров «АвтоВАЗа» под председательством первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова утвердил стратегию развития «АвтоВАЗа», в рамках которой в ближайшие годы нас ждет целый ряд как новинок, так и рестайлинговых версий текущего модельного ряда», — рассказал глава компании Максим Соколов.

Отмечается, что первыми выпущенными автомобилями Largus в Ижевске стали универсал в версии Classic и коммерческий фургон.

На церемонии открытия производства присутствовал глава Удмуртии Александр Бречалов.

В России производство Lada Largus прекратилось весной 2022 года, после чего «АвтоВАЗ» выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако теперь все запасы оказались полностью распроданы.

В апреле стало известно, что завод «Лада Ижевск», входящий в группу «АвтоВАЗ», завершает подготовку к возобновлению серийного производства автомобилей семейства Lada Largus. Старт запланировали на 15 мая. Автомобили сначала будут выходить в двух оттенках — «ледниковый» и «платина». Затем в цветовую гамму добавят «пантеру» и «борнео». Отмечалось, что предприятие готовится к сходу с конвейера первых товарных автомобилей. До этого выпускались только пилотные версии.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» вернул на Lada Vesta опцию для предотвращения слива топлива.