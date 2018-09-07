В центре Москвы перекрыли движение до 10 сентября

Движение по ряду улиц в центре Москвы перекрыто до 10 сентября в связи с мероприятиями в честь Дня города. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

До 00.01 10 сентября ограничено движение на улице Охотный ряд, участке Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской, а также участке Тверской улицы от от Пушкинской площади до Охотного ряда.

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Также ограничение и перекрытие движения затронут ряд других улиц в центре Москвы, в том числе улицы Авиаконструктора Микояна и Маршала Шапошникова, Малый Гнездниковский переулок, Леонтьевский и Газетный переулки, Тверской проезд.

8 сентября с 11.00 до 17.00 будет перекрыт проезд на Цветном бульваре и Трубной площади.