В Далласе водитель протаранил офис Fox News

В американском штате Техас в городе Даллас неизвестный на внедорожнике протаранил первый этаж здания, в котором расположен офис телеканала Fox 4. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, мужчина на автомобиле разбил фасад из стекла, потом выбрался из машины и начал что-то кричать.

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Как отмечается, неизвестный также оставил у здания телеканала «подозрительную» сумку.

В настоящее время мужчина задержан полицией, саперы выехали на место происшествия для проверки сумки.

Ранее сообщалось, что в Германии 91-летний водитель протаранил стену супермаркета.