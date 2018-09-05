В Далласе водитель протаранил офис Fox News
В американском штате Техас в городе Даллас неизвестный на внедорожнике протаранил первый этаж здания, в котором расположен офис телеканала Fox 4. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, мужчина на автомобиле разбил фасад из стекла, потом выбрался из машины и начал что-то кричать.
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Как отмечается, неизвестный также оставил у здания телеканала «подозрительную» сумку.
В настоящее время мужчина задержан полицией, саперы выехали на место происшествия для проверки сумки.
Ранее сообщалось, что в Германии 91-летний водитель протаранил стену супермаркета.