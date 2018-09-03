«Известия»: на дорогах России появятся динамические знаки ограничения скорости

На российских дорогах планируется установка динамических знаков, которые будут автоматически определять оптимальный скоростной режим. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, новые знаки будут определять скоростной режим исходя из текущих дорожных условий.

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Как отмечается, эти знаки планируется размещать на автомагистралях и скоростных дорогах.

При этом, по словам экспертов, использование подобных знаков позволит повысить безопасность на дорогах.

Ранее сообщалось, что в правительстве России рассматривают проект введения новых дорожных знаков.