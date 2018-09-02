В Египте в ДТП с автобусом пострадали 25 человек
В Египте в результате ДТП с участием автобуса пострадали 25 человек. Об этом сообщает «Аль-Масри аль-Йоум».
По данным издания, авария произошла на трассе Рас Гариб — Заафарана в провинции Красное море.
Как отмечается, все пострадавшие были госпитализированы с места ДТП.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Гавайи в результате ДТП с участием школьного автобуса пострадали 28 человек.
Как отмечалось, инцидент произошел в городе Солт-Лейк.