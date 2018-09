В Индии при столкновении автобуса с фурой погибли семь человек

В результате столкновения частного автобуса с фурой в городе Салем в штате Тамилнад на юге Индии погибли семь человек, еще 50 получили ранения. Об этом сообщает агентство ANI.

В агентстве отметили, что частный автобус ехал из Салема в город Дхармапури, когда врезался в фуру, а потом столкнулся с другим автобусом. Пострадавших отправили в ближайшую больницу для оказания помощи. В ANI уточнили, что ранения получили 28 детей.

Ранее сообщалось, что при столкновении внедорожника и грузовика в Индии погибли 12 человек.

Salem: 7 people dead after a bus carrying 40 people collided with a parked truck near Mamangam, early morning today. #TamilNadu pic.twitter.com/JlIRt8aRaF