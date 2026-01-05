Размер шрифта
Российская теннисистка вышла во второй раунд турнира в Брисбене

Россиянка Калинская вышла во второй раунд теннисного турнира в Брисбене
TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над чешской спортсменкой Терезой Валентовой и вышла во второй раунд турнира в Брисбене.

Встреча продолжалась1 час 38 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу. Таким образом спортсменка продолжит борьбу на турнире, который является частью подготовки к Открытому чемпионату Австралии (Australian Open — 2026).

Следующей соперницей Калинской станет американка Джессика Пегула — четвертый номер посева турнира.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 начнется 18 января и продлится до 1 февраля.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российским теннисисткам указали гражданство в заявке на Australian Open.

