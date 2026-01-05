Российские авиакомпании раскрыли планы по перевозке в 2026 году

Российские авиакомпании в 2026 году планируют перевезти 110,4 млн пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росавиации Дмитрия Ядрова.

«110,4 миллионов человек – план по перевозке пассажиров российскими авиакомпаниями на 2026 год», — поделился Ядров.

По его словам, в 2025 году авиакомпании перевезли 108,5 млн человек. При этом на внутренние перевозки пришлось 81,24 миллиона, международными рейсами перевезли 27,4 млн пассажиров.

13 декабря Ядров сообщал, что Росавиация обсудит вопрос оснащения российских самолетов оборудованием для предоставления доступа в интернет. Он уточнил, что задача была поставлена перед аэрокосмической компанией «Бюро 1440». Обеспечивающие доступ в интернет терминалы должны соответствовать определенным требованиям. Ядров не исключил, что из-за этого придется дорабатывать конструкцию самих самолетов.

Глава Росавиации не стал раскрывать стоимость подключения к интернету на борту для пассажиров. Отвечая на соответствующий вопрос, он обратил внимание, что для определения стоимости необходимо «коммерцию считать».

