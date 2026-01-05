Размер шрифта
Машков назвал самый сложный жанр для постановки в театре

Актер Владимир Машков заявил, что веселить в театре людей непросто
Сергей Пятаков/РИА Новости

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков заявил в беседе с ТАСС, что комедия является наиболее сложным для постановки в театре жанром.

По словам Машкова, качество юмора и его понимание всегда требует большого внимания. Он заявил, что веселить зрителей очень непросто.

«Есть такой жанр — комедия положений, когда абсолютно непредсказуемые ситуации и конфликты требуют полного включения в предлагаемые обстоятельства. И, конечно, ни на секунду вы не можете «вывалиться» из этой истории», — поделился артист.

1 декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Владимира Машкова почетной грамотой. Он пожелал 62-летнему артисту успехов в художественном руководстве, хранить и приумножать традиции, заложенные его учителем Олегом Табаковым.

Машков также провел встречу с сотрудниками СК России. Актер рассказал о своем творческом пути, говорил о роли искусства в жизни человека, а особенно следователя, и подчеркнул, что эмпатия, чувство прекрасного и артистизм должны быть обязательными составляющими личности любого профессионала.

Ранее в Мариуполе торжественно открыли русский драматический театр.

