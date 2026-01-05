Два украинских региона остались без света

Потребители в Черниговской и Харьковской областях Украины остались без света

Жители Черниговской и Харьковской областей Украины остались без света. Об этом сообщил замминистра энергетики Александр Вязовченко, его слова передает ТАСС.

«По состоянию на утро обесточены потребители в Черниговской, Харьковской <...> областях», — сказал заместитель главы ведомства.

Также он рассказал, что за прошлую неделю зафиксировали около 100 случаев повреждения электрических сетей. Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, отметил Вязовченко.

До этого офис генерального прокурора Украины сообщил, что город Славутич в Киевской области также остался без электричества.

Накануне губернатор региона Евгений Балицкий рассказал, что в Запорожской области без электричества остаются более 16 тысяч абонентов.

По его словам, электричества нет в Бердянском, Куйбышевском, Каменско-Днепровском и Пологовском муниципальных округах, а также в Мелитопольском городском округе. Часть повреждений произошла в ночное время.

