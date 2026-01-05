Теплоход застрял во льдах на Чукотке

В Чукотском автономном округе теплоход застрял во льдах. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

«4 января 2026 года в акватории Берингова моря в районе поселка городского типа Беринговский Чукотского автономного округа теплоход застрял во льдах», — говорится в сообщении.

Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет, отметили в прокуратуре. Компанией фрахтователем принимаются меры по организации буксировки судна. Ситуация находится на контроле магаданской транспортной прокуратуры.

До этого сообщалось, что круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находятся преимущественно граждане России, не смог пришвартоваться в турецком порту Амасра на Черном море из-за шторма. Лайнер подошел к порту еще в пятницу, 2 января, но из-за шторма не смог пришвартоваться. Ожидается, что оно зайдет в Амасру 5 января.

Ранее автомобиль застрял во льду на Байкале.