Российские военные сбили 356 украинских дронов в зоне СВО

Средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 356 украинских дронов в зоне СВО
Средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 356 украинских дронов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Уничтожены также три управляемые авиационные бомбы.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что группировка российских войск «Север» взяла под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области Украины.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

29 декабря глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении 334 населенных пунктов за год. Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что декабрь стал самым результативным периодом с точки зрения продвижения российских войск.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили о росте темпов расширения полосы безопасности.

