Российские войска ударили по центру подготовки операторов дронов ВСУ

МО: ВС РФ поразили предприятия ВПК и центр подготовки операторов БПЛА на Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и военным аэродромам. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центру подготовки операторов дронов», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что ударам также подверглись пункты временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Целями стали места их скопления в 148 районах.

В операциях приняли участие расчеты ударных БПЛА и оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС РФ. К выполнению боевых задач привлекли и артиллерию с ракетными войсками.

5 января Telegram-канал SHOT написал, что российские военнослужащие дронами «Герань-3» и ракетами «Искандер-М» нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине. Взрывы зафиксировали в Киевской области и Чернигове. В последнем после ударов с применением «Искандер-М» начался пожар. Местные власти сообщили, что было атаковано «одно из предприятий».

Ранее в Черниговской области уничтожили казармы операторов дронов ВСУ.

