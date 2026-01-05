Размер шрифта
Новости. Общество

Очередь из легковушек на выезде из Белоруссии в Польшу в выходные выросла в 6,5 раза

Очередь из легковушек на въезд в Польшу из Белоруссии выросла в 6,5 раза
Павел Головкин/AP

Очередь из легковых автомобилей, ожидающих на границе Белоруссии въезда в Польшу, за выходные дни увеличилась в 6,5 раз. Об этом сообщает белорусский государственный пограничный комитет (ГПК).

Самый загруженный маршрут для легковушек проходит через польский погранпереход «Тересполь» («Брест») — 800 единиц. За четыре дня сопредельная сторона пропустила 29% легковых автомобилей от нормы.

Меньше всего автомобилей за выходные дни приняли на свою территорию контролирующие службы пункта пропуска «Брузги» («Кузница Белостоцкая») — только 19%. Здесь выезда из Белоруссии ожидают 184 машины.

До этого министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский рассказал, что почти 30 тыс. нелегальных мигрантов пытались преодолеть белорусско-польскую границу в 2025 году.

В сентябре сообщалось, что мигранты пытались попасть в Польшу через туннель с белорусской стороны.

Ранее на границе Польши и России ужесточили досмотр перед праздниками.

