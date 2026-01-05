Венесуэльский подполковник назвал возможную причину успеха США в Каракасе

Возможной причиной успеха операции США в Венесуэле могли быть американские спутники. Об этом заявил в интервью РИА Новости венесуэльский подполковник, находящийся в активном резерве армии, Эдгар Алехандро Луго Перейра.

Военный побывал на военной базе Фуэрте-Тиуна, откуда американские спецназовцы похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро с его супругой.

По мнению Перейры, это был хорошо спланированный, «хирургический удар» Вооруженных сил США, поддержанный их стратегическими возможностями спутниковой связи. Они использовали точное определение географических координат и данные, полученные на земле, предположил подполковник.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее ветераны российского спецназа оценили операцию США по захвату Мадуро.