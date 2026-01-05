Размер шрифта
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Грабовское в Сумской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Группировка российских войск «Север» взяла под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Мирополье и Садки Сумской области.

На Харьковском направлении российские бойцы уничтожили подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Волчанских Хуторов и Графского Харьковской области.

Украинская армия лишилась до 290 военнослужащих, танка, четырех боевых бронемашин, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств, добавили в ведомстве.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили о росте темпов расширения полосы безопасности.

