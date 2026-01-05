Названа стоимость добытого в Архангельской области алмаза в форме бантика

Стоимость алмаза в форме бантика, добытого в Архангельской области, может превышать 10 млн рублей благодаря своей коллекционной редкости. Об этом сообщил директор консалтинговой компании «S+консалтинг» Эдуард Лысенкер в беседе с ТАСС.

Он отметил, что решение о продаже алмаза находки компания: камень может быть выставлен на специализированный аукцион или предложен для пополнения в Алмазный фонд Гохрана России, который находится в оружейной палате Московского Кремля. Для возможной продажи камня за рубеж потребуется разрешение Минфина.

На итоговую оценку таких камней влияет совокупность факторов, включая расчеты геммологов, интуиция коллекционеров и маркетинговая история самого самородка, пояснил Лысенкер.

Главная ценность найденного алмаза кроется в его нестандартной форме, которая придает ему коллекционную редкость. Именно это, а не вес, зачастую дает высокую инвестиционную привлекательность», — пояснил Лысенкер.

Камень нашли на месторождении имени М. В. Ломоносова в Архангельской области. Алмаз в форме бантика массой 2,94 карата представляет собой сросток шпинелевых двойников — редкую минералогическую форму, возникающую в процессе кристаллизации. За сходство с бантом алмаз получил название «Бантик».

В декабре сообщалось, что на месторождении в Архангельской области обнаружили два алмаза, по форме напоминающие елочную игрушку и щенка.

Ранее в Индии два друга обнаружили редкий зеленый бриллиант стоимостью $50 тысяч.