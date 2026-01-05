Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Названа стоимость добытого в Архангельской области алмаза в форме бантика

Стоимость добытого алмаза в форме бантика может превышать 10 млн рублей
Gem Diamonds

Стоимость алмаза в форме бантика, добытого в Архангельской области, может превышать 10 млн рублей благодаря своей коллекционной редкости. Об этом сообщил директор консалтинговой компании «S+консалтинг» Эдуард Лысенкер в беседе с ТАСС.

Он отметил, что решение о продаже алмаза находки компания: камень может быть выставлен на специализированный аукцион или предложен для пополнения в Алмазный фонд Гохрана России, который находится в оружейной палате Московского Кремля. Для возможной продажи камня за рубеж потребуется разрешение Минфина.

На итоговую оценку таких камней влияет совокупность факторов, включая расчеты геммологов, интуиция коллекционеров и маркетинговая история самого самородка, пояснил Лысенкер.

Главная ценность найденного алмаза кроется в его нестандартной форме, которая придает ему коллекционную редкость. Именно это, а не вес, зачастую дает высокую инвестиционную привлекательность», — пояснил Лысенкер.

Камень нашли на месторождении имени М. В. Ломоносова в Архангельской области. Алмаз в форме бантика массой 2,94 карата представляет собой сросток шпинелевых двойников — редкую минералогическую форму, возникающую в процессе кристаллизации. За сходство с бантом алмаз получил название «Бантик».

В декабре сообщалось, что на месторождении в Архангельской области обнаружили два алмаза, по форме напоминающие елочную игрушку и щенка.

Ранее в Индии два друга обнаружили редкий зеленый бриллиант стоимостью $50 тысяч.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563383_rnd_2",
    "video_id": "record::2fa02842-6692-43f4-af7f-0d86072aefd0"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+