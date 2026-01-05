Лукашенко рассказал об одной проблеме Белоруссии, связанной с Россией

Лукашенко сообщил о торможении в вопросе признания с Россией цифровой подписи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с белорусским послом в Москве Александром Рогожником заявил о торможении в вопросе признания с РФ цифровой подписи. По словам политика, он обсудит эту тему на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Что-то мы там застопорились с цифровой подписью. Какие проблемы?» — сказал Лукашенко.

Он отметил, что для Белоруссии — «это дверь по многим направлениям» в РФ.

«Тем более, что решения вроде бы уже приняты. В чем торможение? Вот при встрече с Владимиром Владимировичем Путиным мы обсудим эти вопросы, если там кто-то тормозит», — добавил белорусский президент.

В октябре 2024 года Лукашенко подписал закон о соглашении с Россией о признании электронной подписи. Речь идет о ратификации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о порядке признания электронной цифровой подписи в электронном документе в рамках трансграничного взаимодействия.

В соглашении также существует уточнение, что под действие документа не будут подпадать случаи, когда оба участника трансграничного электронного взаимодействия являются государственными органами.

