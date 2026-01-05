Размер шрифта
На аукционе в Японии продали голубого тунца за рекордную сумму

NHK: на аукционе в Японии продали голубого тунца за $3,2 млн
Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

На традиционном аукционе в Токио продали голубого тунца за рекордную сумму в $3,2 млн (примерно 255 млн рублей). Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что первый в 2026 году аукцион на рынке Тоесу в Токио состоялся 5 января. Голубой тунец весом 243 кг, проданный за рекордную сумму, был выловлен в префектуре Аомори.

«Когда я увидел этого тунца, я просто не мог пройти мимо», — поделился победитель аукциона Кимура Киеси, являющийся президентом сети суши-ресторанов.

Мужчина добавил, что был немного удивлен такой высокой ценой, но выразил желание, чтобы как можно больше людей смогли попробовать эксклюзивного тунца.

5 января 2025 года на первом новогоднем аукционе в Токио продали тунца весом 276 кг, однако его стоимость составила $1,3 млн (чуть больше 100 млн рублей) . Год назад для победы на аукционе объединились оптовая компания «Ямаюки» и ресторан «Суси Гиндза Онодэра». Вместе они в пятый раз выкупили самого дорого тунца на первом аукционе года.

Ранее россиян предупредили о росте цен на рыбу, икру и консервы.

