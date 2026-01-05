Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Хабаровске школьник пытался улететь в Москву с боеприпасами в чемодане

В аэропорту Хабаровска у подростка обнаружили патроны
Shutterstock

Подросток предстанет перед судом за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает Дальневосточная полиция.

Инцидент произошел в местном аэропорту. Во время досмотра багажа у сотрудники правоохранительных органов обнаружили 50 спортивных охотничьих патронов промышленного производства, которые были спрятаны в подкладке чемодана.

Позже выяснилось, что вещи принадлежат молодому человеку, который планировал отправиться в Москву.

«О найденных в его багаже патронах пояснить ничего не смог», – сообщается в публикации.

В беседе с полицейскими отец юноши рассказал, что еще в 2024 году нашел эту коробку с патронами в офисе на бывшем месте работы, и забрал домой. В дальнейшем он хранил ее в подкладке чемодана. Отмечается, что родитель никогда не занимался стрельбой.

Позже мужчина забыл о них и не вспомнил даже в момент, когда отдал сыну чемодан для поездки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Ранее в московских аэропортах было задержано более 100 рейсов на фоне ограничений.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563245_rnd_2",
    "video_id": "record::a113a85a-ca3e-4495-9a9f-8bfd2d2da634"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+