В Хабаровске школьник пытался улететь в Москву с боеприпасами в чемодане

Подросток предстанет перед судом за незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщает Дальневосточная полиция.

Инцидент произошел в местном аэропорту. Во время досмотра багажа у сотрудники правоохранительных органов обнаружили 50 спортивных охотничьих патронов промышленного производства, которые были спрятаны в подкладке чемодана.

Позже выяснилось, что вещи принадлежат молодому человеку, который планировал отправиться в Москву.

«О найденных в его багаже патронах пояснить ничего не смог», – сообщается в публикации.

В беседе с полицейскими отец юноши рассказал, что еще в 2024 году нашел эту коробку с патронами в офисе на бывшем месте работы, и забрал домой. В дальнейшем он хранил ее в подкладке чемодана. Отмечается, что родитель никогда не занимался стрельбой.

Позже мужчина забыл о них и не вспомнил даже в момент, когда отдал сыну чемодан для поездки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

