Зеленский назначил первого заместителя главы офиса президента

Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу, занимавшего пост первого замминистра иностранных дел страны, первым заместителем главы офиса президента. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.

Таким образом Кислица будет первым заместителем главы офиса президента Кирилла Буданова.

В январе Владимир Зеленский назначил экс-главу Главного управления разведки Кирилла Буданова руководителем своего офиса. За этим последовала целая цепочка кадровых перестановок. В том числе украинский лидер предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову сменить Дениса Шмыгаля на посту министра обороны и анонсировал замену глав нескольких регионов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что кадровые решения украинского лидера Владимира Зеленского подрывают страну.

По словам Соскина, Зеленский решил убрать чиновников, у которых «все спокойно». В связи с этим он задался вопросом, какого кадрового подхода придерживается нынешний глава Украины.

Ранее в США объяснили, зачем Зеленский назначил Буданова главой своего офиса.

