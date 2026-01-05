Учитель заставил маленького ученика выпить алкоголь и изнасиловал

Педагога из Индии арестовали за надругательство над учеником. Об этом сообщает Mathrubhumi.com.

Инцидент произошел в штате Керала, где обвиняемый работал учителем санскрита. По данным издания, мужчина привел школьника к себе домой, где заставил выпить алкоголь, после чего изнасиловал. Возраст пострадавшего не уточняется, но известно, что ему не было 12 лет, он учится в четвертом классе.

Только спустя несколько недель школьник рассказал об этом другу, который пересказал услышанное матери, а та обратилась к родителям пострадавшего. После этого последние пришли в полицию.

Семья также обратилась к администрации школы. В результате, когда обвинения подтвердились, педагога уволили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Родители обвинили школу в том, что ее представители не отстранили учителя сразу же. Однако в учреждении отметили, что официально семья обратилась к администрации только недавно.

