Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Учитель заставил маленького ученика выпить алкоголь и изнасиловал

В Индии учитель напоил ученика алкоголем и изнасиловал
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Педагога из Индии арестовали за надругательство над учеником. Об этом сообщает Mathrubhumi.com.

Инцидент произошел в штате Керала, где обвиняемый работал учителем санскрита. По данным издания, мужчина привел школьника к себе домой, где заставил выпить алкоголь, после чего изнасиловал. Возраст пострадавшего не уточняется, но известно, что ему не было 12 лет, он учится в четвертом классе.

Только спустя несколько недель школьник рассказал об этом другу, который пересказал услышанное матери, а та обратилась к родителям пострадавшего. После этого последние пришли в полицию.

Семья также обратилась к администрации школы. В результате, когда обвинения подтвердились, педагога уволили. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Родители обвинили школу в том, что ее представители не отстранили учителя сразу же. Однако в учреждении отметили, что официально семья обратилась к администрации только недавно.

Ранее учитель из России попал в тайскую тюрьму после двух опозданий на работу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27563389_rnd_9",
    "video_id": "record::d9b4d679-3f74-42e4-bfce-6b5e787f1a30"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+