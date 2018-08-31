«Автодор» назвал стоимость проезда по новому участку М11

Проезд по новому участку трассы М11 Москва — Санкт-Петербург в обход подмосковных Клина и Солнечногорска составит около двух рублей за км. Об этом сообщается на сайте «Автодора».

Отмечается, что начало рабочего движения на отрезке с 58-го по 97-й км скоростной магистрали состоится 1 сентября в 00.00.

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«Участок позволяет объехать города Солнечногорск и Клин в Московской области, сократив время в пути от получаса до нескольких часов — в зависимости от времени поездки», — говорится на сайте «Автодора».

Протяженность нового участка составляет около 40 км. Полная стоимость проезда по нему для легковых автомобилей и мотоциклов днем составит 100 руб. при оплате наличными или 80 руб. при использовании транспондера.

Ранее сообщалось, что участок СВХ от Дмитровского шоссе до трассы М11 планируют запустить до конца года.