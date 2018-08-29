Стало известно о состоянии пострадавших в аварии в Турции

После ДТП, произошедшего утром 29 августа в Анталье, была госпитализирована одна российская туристка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу туроператора.

По имеющимся данным, еще 12 человек, также обратившихся за медицинской помощью, уже были выписаны из больницы. Девять пассажиров, которым не потребовалась помощь медиков, улетели на своем рейсе в Москву.

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Как отмечается, самолет с туристами, которые отказались от медицинской помощи и вылетели в Россию своим рейсом, уже приземлился в Москве. Выписанным из больницы россиянам, которые не успели на свой рейс, в настоящее время подыскивают авиабилеты.

«Ввиду высокого сезона загрузка самолетов максимальная, по этой причине поиск авиабилетов занимает некоторое время», — сказали в пресс-службе.

ДТП с участием автобуса, перевозившего 25 российских туристов из города Белек в аэропорт, произошло 29 августа в районе турецкого города Анталья.

Ранее в Ростуризме сообщили, что в аварии в Турции пострадали 13 российских туристов.