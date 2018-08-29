На Московском автосалоне началась официальная презентация машин проекта «Кортеж»

На Московском международном автосалоне, открывшемся в среду в «Крокус экспо», началась официальная презентация автомобилей бренда Aurus, созданного в рамках правительственного проекта кортежа. Открыл презентацию глава Минпромторга Денис Мантуров, который курировал амбициозный проект. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Вместе с министром представлять машины на сцену вышел управляющий директор Aurus Франц Герхардт Хильберт, который начал с комплиментов в адрес российского чиновника.

Реклама

Ранее Мантуров рассказал о требованиях Владимира Путина к своему новому лимузину.

По словам Мантурова, для Путина имело значение качество транспортного средства. Кроме того, машину должно было быть «не стыдно» предлагать покупать своим коллегам. «Если говорить о президенте, то он у нас вообще очень демократичный. И на, извините, финтифлюшки меньше всего обращает внимание», — сказал министр.