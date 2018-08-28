В Саратовской области в ДТП с участием полицейского погиб один человек

В Саратовской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный МВД.

По данным агентства, при аварии также пострадали три человека.

Как отмечается, один из пострадавших является сотрудником полиции.

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При этом ГУ МВД по Саратовской области начало проверку по факту ДТП с участием полицейского.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в результате ДТП с участием двух грузовых автомобилей и легковушки погибли четыре человека.

Как отмечалось, при аварии также пострадал один человек.