Стало известно, как Путин отреагировал на новый лимузин Aurus

В новом лимузине Aurus президенту Владимиру Путину «понравилось практически все». Об этом сообщает Autonews.Ru со ссылкой на начальника управления дизайна НАМИ Юрий Черненко, который занимался разработкой автомобилей семейства «Кортеж».

По его словам, президенту понравилось все: и сама идея, и стилистическая концепция.

Реклама

«Было дано напутствие на старт», — сказал Черненко.

Также во ФГУП НАМИ сообщили о начале разработки компактного кроссовера Aurus в рамках проекта «Кортеж». На данном этапе в рамках проекта «Кортеж» разработаны седан и лимузин Senat, а также минивэн Arsenal. В следующем году ожидается появление большого кроссовера Komendant. Официальная мировая премьера седана и лимузина проекта «Кортеж», которые поступят в свободную продажу под брендом Aurus, состоится 29 августа на Московском автосалоне.

Владимир Путин впервые опробовал новый президентский лимузин проекта «Кортеж» на инаугурации 7 мая 2018 года. Вступающий в должность президент приехал на церемонию из первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет.

Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президенту понравился новый автомобиль.

«Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении», — отмечал Песков.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что мотоцикл проекта «Кортеж» может появиться не раньше 2019 года.