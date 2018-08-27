В Петербурге столкнулись два пассажирских автобуса

В Кировском районе Санкт-Петербурга при столкновении двух маршрутных автобусов пострадали семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, авария маршрутных автобусов МАЗ и ПАЗ произошла на проспекте Стачек у дома 107 в районе 15.00.

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«В результате ДТП получили легкие травмы двое пассажиров автобуса МАЗ и пятеро пассажиров автобуса ПАЗ», — сообщили в районном управлении ГИБДД.

Также отмечается, что в аварии пострадал несовершеннолетний пассажир.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в результате ДТП погибли двое детей и один взрослый.