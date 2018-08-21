На московских улицах будет ограничено движение из-за Курбан-байрама

В информационном центре транспортного комплекса столицы проинформировали о перекрытии ряда московских улиц из-за мусульманского праздника Курбан-байрама. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно имеющейся информации, на двух полосах на участке ул. Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до ул. Отрадная будет ограничено движение транспорта 21 августа с 4.00 до 11.00.

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Кроме того, транспортное движение будет полностью перерыто на ул. Дурова. Речь идет об участке на ул. Щепкина от ул. Самарская до Садового кольца, на ул. Мещанская, на участке ул. Гиляровского от Капельского пер. до Садового кольца, в Капельском пер. от проспекта Мира до ул. Гиляровского, на участке в Выползовом пер. в районе д. 7 и на съезде на Олимпийский проспект с Садового кольца.

Как отмечается, движение также будет перерыто в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках, на улице Большая Татарская и на участке на улице Минская от ул. Мосфильмовская до Кутузовского проспекта.

Ранее исполняющий обязанности гендиректора концерна «Калашников» Владимир Дмитриев сообщил о планах по поставке московскому Центру организации дорожного движения (ЦОДД) 100 комплектов камер с нейросетью.