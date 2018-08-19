ДТП с участием восьми автомобилей произошло в центре Москвы

В результате столкновения, которое произошло на Большой Татарской улице в Москве, два автомобиля зацепили еще шесть припаркованных автомобилей, из-за чего пострадали два человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Возле дома 34 на Большой Татарской улице произошло ДТП с участием восьми легковых автомашин, шесть из них были припаркованы. По предварительным данным, госпитализированы два человека в состоянии средней тяжести», — рассказали в экстренных службах.

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В данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что на трассе А108 в Ступинском районе Подмосковья произошло столкновение шести легковых автомобилей и грузового автомобиля с полуприцепом.