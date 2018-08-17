Под Астраханью задержан мужчина, выбросивший в кювет переносную камеру ГИБДД

Полиция Астраханской области задержала водителя, который повредил переносной комплекс фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В 15 часов 25 минут в с. Икряное на 52-м километре трассы Р-215 «Астрахань - Махачкала» к передвижному комплексу автоматической фиксации нарушений ПДД подошёл местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Неподалёку находился работник телекоммуникационной компании, обеспечивавший функционирование и охрану «Арены». Мужчина стал высказывать слова недовольства по поводу установки устройства вблизи его домовладения, схватил прибор и кинул его в кювет. Он также выражался грубой нецензурной бранью в адрес оператора комплекса. Впоследствии нарушитель скрылся с места происшествия», - сообщили в полиции, не уточнив дату инцидента.

Реклама

Специалисты осмотрели комплекс и зафиксировали повреждения аккумуляторного бокса, кабеля подачи питания, частичное разрушение контактной группы для предохранителей.

«Полицейские установили личность мужчины, разыскали и задержали его. Как выяснилось, 56-летний житель Икрянинского района ранее дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, а также нарушение общественного порядка. По факту совершённого мелкого хулиганства составлены административные материалы», - говорится в сообщении.