В Минобороны сообщили о продвижении ВС РФ в приграничных районах

МО: ВС РФ ежедневно продвигаются при создании полосы безопасности в приграничье
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные в ходе формирования полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей продолжают ежедневное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Север» в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежедневно продвигаются вперед, шаг за шагом вытесняя противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя его, а также захватывая трофеи и беря в плен украинских военнослужащих.

14 января Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» Вооруженных Сил России взяли под контроль населенный пункт Комаровка в Сумской области. По информации оборонного ведомства, российские силы ликвидировали механизированную, десантно-штурмовую бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады теробороны в районе населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка Сумской области.

Ранее в зоне СВО сбили семь авиационных управляемых бомб.

