Рынок акций растет после новости о приезде Уиткоффа и Кушнера в Москву

Индексы Мосбиржи и РТС перешли к росту. Об этом свидетельствуют данные торгов. Такая динамика наблюдается на фоне публикации агентства Bloomberg со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Москву в ближайшее время для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что на 11:25 мск, индекс Мосбиржи снижался до 2 683,72 пункта, а индекс РТС опускался до 1 072,17 пункта. После публикации Bloomberg в 11:34 мск о визите Кушнера и Уиткоффа, индексы Мосбиржи и РТС показали рост на 0,54% и поднялись до отметки 2 711,52 пункта и 1 083,27 пункта соответственно.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе встретиться в Москве с Путиным. Однако источники уточнили, что планы еще не окончательно утверждены, а сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране, где уже более двух недель бушуют беспорядки.

При этом представитель Белого дома заявил агентству, что на данный момент такая встреча не запланирована. Кремль не ответил на запрос о комментарии.

По словам одного из источников, остается неясным, насколько Путин заинтересован во второй встрече с Уиткоффом и Кушнером, и это, по-видимому, является главным препятствием на пути к согласованию даты. Первая встреча состоялась 2 декабря в Кремле. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как конструктивную и субстантивную, однако окончательных договоренностей достигнуто не было.

