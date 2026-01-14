Размер шрифта
«Учимся объявлять бойкот, не говоря слова»: Кончита Вурст отреклась от «Евровидения»

Певец Том Нойвирт заявил, что покидает все проекты «Евровидения» на фоне бойкота
Reuters/@conchitawurst/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Победитель «Евровидения 2014» Том Нойвирт, известный под сценическим именем Кончита Вурст, заявил о решении дистанцироваться от «Евровидения». Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своем заявлении Нойвирт подчеркнул значимость конкурса в своей биографии, который сформировал его жизнь, но заявил о новом этапе в карьере.

«С этого момента я покидаю все, что связано с «Евровидением». Я буду фокусироваться на других профессиональных проектах», — сказал певец.

Телеведущая Яна Чурикова связала решение Нойвирта с текущим скандалом вокруг «Евровидения», вызванным отказом ряда стран от участия в конкурсе из за ситуации с Израилем.

«Ну и не могу не отметить, как элегантно артист «съехал с темы». Учимся объявлять бойкот, не говоря слова «бойкот», — написала она.

В 2014 году победителем «Евровидения» стал австриец Томас Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст. Он выбрал образ женщины с бородой, чтобы дать людям повод задуматься о природе инаковости и толерантности. Роскошные волосы, яркий аккуратный макияж и безупречная фигура Кончиты привлекли как поклонников, так и ксенофобов. На конкурсе исполнитель выступил с песней «Rise Like a Phoenix» («Восстану словно Феникс») и набрал 290 баллов.

Ранее сообщалось, что Пригожин предсказал скорую замену звезд эстрады на певцов-роботов. 

