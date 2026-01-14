Американцы выступили против захвата Гренландии

Менее 10% американцев выступили за использование военной силы для установления контроля над Гренландией. Это следует из опроса компании YouGov и издания Economist, передает РИА Новости.

По данным опроса, 8% американцев поддерживают применение военной силы для установления контроля над Гренландией. В то же время 68% выступили против захвата острова. Еще 23% не имеют однозначной позиции по данному вопросу.

Кроме того, всего 13% из числа опрошенных поддержали организацию выплат жителям острова с целью убедить их перейти в юрисдикцию США, 64% не поддержали подобную меру, а 24% — не смогли дать ответ.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.