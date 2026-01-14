Размер шрифта
Суд вынес приговор пытавшемуся взорвать грузовой поезд украинцу

Суд в Краснодаре приговорил к 15 годам украинца, пытавшегося взорвать поезд
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Украины Игоря Борисенко, пытавшегося совершить взрыв грузового поезда, к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале.

По данным следствия, украинец изготовил два самодельных взрывных устройства, которые в сентябре 2024 года заложил в нишу крепления двух вагонов грузового поезда. После этого обвиняемый осуществлял звонки для совершения взрыва, но взрывные устройства не сработали, поскольку были обнаружены и обезврежены сотрудниками органов государственной безопасности.

Гражданина Украины признали виновным по статьям о незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывных устройств, покушении на взрыв в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России.

«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры края, признал Борисенко виновным и назначил наказание  в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

1 января гражданина Украины задержали в варшавском аэропорту имени Шопена (Окенце) по подозрению в создании угрозы безопасности воздушного движения. При задержании у него обнаружили устройство для создания радиопомех, работающее в частотных диапазонах, зарезервированных для авиасвязи и навигации.

Ранее в Молдавии ликвидировали сеть наркоторговли, состоящую из украинцев.

