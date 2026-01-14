Размер шрифта
Мигрант упал с высоты на стройке в Москве и не выжил

«МК»: в Москве мигрант не выжил, упав с высоты на стройке
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На юго-востоке Москвы рабочий-иностранец упал с высоты и не выжил. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 13 января во время проведения работ на строительном объекте, расположенном на Рязанском проспекте. Двое рабочих-мигрантов сорвались с высоты — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. Один из них, 39-летний мужчина, не выжил. Второго пострадавшего доставили в больницу, информации о его состоянии не поступало.

До этого в Москве стрела крана упала на рабочего. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее татарстанский рабочий не выжил после того, как его зажало ворошителем зерна.

