Новости. Общество

В Сургуте таксист устроил скандал с пассажиркой из-за отсутствия сдачи

Агрессивный таксист пытался выгнать из машины жительницу Сургута и напал на нее 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27618079_rnd_0",
    "video_id": "record::a8d6b6aa-8b4a-439c-9338-c1f35cda9e7f"
}

Таксист из ХМАО устроил скандал с пассажиркой, отказавшись дать сдачу с крупной купюры. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

По имеющимся данным, ЧП произошло 13 января в Сургуте. Судя по записи, водитель такси оскорблял пассажирку и пытался выгнать ее из автомобиля после возникшего спора из-за отсутствия сдачи за оплату проезда.

«Выйди из тачки! Я считаю до трех! Кому ты пытаешься что-то доказать? Я тебя не боюсь, поехали в полицейский участок!» — угрожал он девушке, а затем захлопнул дверь с ее стороны, вернулся в салон и попытался вырвать у пассажирки телефон. На этом видео обрывается.

Прокуратура города уже начала проверку по факту инцидента с участием таксиста. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Результаты проверки поставлены прокуратурой на контроль. Кроме того, прокуратура даст оценку соблюдению водителем, осуществляющим перевозку, законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке пассажиров», — сообщили в окружном ведомстве.

Как сообщается, агрессивный водитель работает в Яндекс Такси, однако в компании ситуацию пока не комментировали.

Ранее таксист в Ростове-на-Дону устроил стрельбу после конфликта с толпой пассажиров.
 
