Рогов рассказал об атаках ВСУ по Запорожью

Вооруженные силы Украины совершили 19 атак на пять районов Запорожской области. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Целенаправленные атаки БпЛА ВСУ были предприняты на Михайловский, Токмакский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский и Васильевский округа», — написал он.

Повреждения получили три частных дома и прилегающая к ним территория, повреждены частные автомобили, отметил Рогов. Без электроснабжения остаются около двух тысяч абонентов в селах Видножино и Балки Васильевского округа.

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения, заключил Рогов.

В конце декабря губернатор Евгений Балицкий сообщал, что два человека пострадали в результате атак со стороны украинских формирований. По его данным, за прошедшие сутки ВСУ осуществили 11 целенаправленных атак на населенные пункты в области. В частности, артиллерийскому обстрелу подвергся город Каменка-Днепровская, где произошло как минимум 15 взрывов. Он добавил, что в населенном пункте также выявили повреждение распределительного газопровода.

Ранее жительница Запорожья пострадала при ударе ВСУ.