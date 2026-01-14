Размер шрифта
В Совфеде назвали цель Трампа в вопросе Гренландии

Президент США Дональд Трамп «жестко нацелился» на присоединение Гренландии и не видит другого сценария. Об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

По словам Пушкова, Дания и ее союзники в Европе «пытаются разыграть свою карту», когда говорят, что захват Гренландии США «приведет к концу НАТО». Но эта угроза «не впечатляет» Трампа, администрация президента принимает ее за блеф и рассчитывает, что захват острова ничего не изменит, считает сенатор.

«<...>Трамп вообще скептически относится к НАТО и считает, что это инструмент, нужный прежде всего самим европейцам для обеспечения их собственной безопасности. Трамп крайне редко упоминает значение НАТО для США. Если посмотреть на его приоритеты — Гренландия, Венесуэла, Куба, Иран, то ни в одном из этих случае США не нужна НАТО. Так что мнение союзников ему малоинтересно», — отметил Пушков.

В посте Пушков прокомментировал слова Трампа, который раскритиковал слова премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена о том, что Гренландия не продается и что население острова хочет, чтобы Гренландия осталась в составе Дании. Трамп сказал, что не согласен с Нильсеном и заявление премьера станет для последнего «большой проблемой».

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна США, чтобы обеспечить свою безопасность, а после пообещал, что США «так или иначе» получат контроль над островом. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что захват Гренландии может положить конец НАТО. О том же сказали комиссар Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс и сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи.

Ранее в конгрессе США высказались об отправке американских войск в Гренландию.

