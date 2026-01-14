В Таиланде неизвестные убили российского туриста, который стал свидетелем изнасилования девушки на улице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, жертвой стал хирург из Красноярска, за которым велась слежка. Как сообщает Mash, неизвестные ворвались в его номер в отеле Паттайи и избили мужчину до смерти. Тело 41-летнего Бориса Т. было обнаружено в номере отеля «Девари», расположенного в элитном районе Джомтьен. Судмедэкспертиза зафиксировала тяжелую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Известно, что мужчина прилетел в Таиланд один по туристическому туру компании «Библио-Глобус» 6 января и, как установили эксперты, скончался в тот же день.

Мать погибшего рассказала, что вскоре после прилета сын позвонил ей и вскользь упомянул о том, что стал свидетелем нападения на женщину на улице. После этого он на связь больше не выходил.

По данным Mash, страховой полис не покрывал расходы на транспортировку тела. Необходимую сумму для репатриации уже собрали коллеги врача и его пациенты, которым он помог за годы работы.

В конце декабря в тайской больнице обнаружили россиянку, переставшую выходить на связь с близкими. По данным Telegram-канала Baza, она поступила в медучреждение на острове Самуи в декабре. При этом она не могла назвать свое имя или что-либо вспомнить, документов при ней не было.

Ранее резидента РФ задержали в Таиланде за вербовку россиянок для скам-центров в Мьянме.