На юге Москвы молодой безработный насмерть задавил пенсионерку

На юге Москвы произошла смертельная авария. Водитель Chevrolet Cruze насмерть сбил женщину. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«Поздним вечером 13 августа на Чонгарском бульваре неработающий мужчина 1988 г. рождения, управляя личной машиной Chevrolet Cruze и двигаясь задним ходом, совершил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода женщину 1948 г. рождения», - сказали в ведомстве.

От полученных травм пенсионерка умерла на месте. По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Тело отвезли в морг. Если следователи найдут в действиях водителя состав преступления, то по ч.3 ст. 264 УК России ему будет грозит до пяти лет лишения свободы.