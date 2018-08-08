СК проводит служебную проверку по факту ДТП в Саратовской области, где погибли две женщины

В центральном аппарате Следственного комитета России начата служебная проверка по информации ряда СМИ о причастности сотрудника СУ СК по Саратовской области к ДТП в городе Энгельсе, в результате которого погибли две женщины. ОБ этом говорится в сообщении ведомства.

Авария со смертельным исходом произошла ночью 4 августа. Автомобиль, принадлежащий жительнице города Энгельса, в районе 21:15 часов вечера наехал на двух женщин, которые переходили дорогу по «зебре». Одна из женщин - 61 года - скончалась на месте от не совместимых с жизнью травм, другую пенсионерку бригада «скорой помощи» госпитализировала в лечебное учреждение, где позже, несмотря на оказанную помощь, женщина скончалась.

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По факту ДТП органами полиции возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По предварительным данным, установлено, что за рулем находился мужчина, который является родственником сотрудника управления СК России по Саратовской области, однако сам не является сотрудником правоохранительных органов.