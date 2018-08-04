Под Псковом в ДТП погибли пять человек

В результате столкновения трех автомобилей, в которых находились девять человек, у поселка Павы Пороховского района Псковской области погибли пять человек, передает «Российская газета» со ссылкой на УМВД по Псковской области.

Сообщается, что один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим. Третий автомобиль не смог объехать столкновение, также попав в ДТП. Первый автомобиль загорелся в результате произошедшего.

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Среди погибших четверо находились в салоне первого автомобиля и еще один - в автомобиле, который попал в аварию последним. Уточняется, что среди жертв ДТП отсутствуют дети.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.