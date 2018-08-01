В Ростовской области в ДТП погибли шесть жителей ЛНР
В Ростовской области в результате ДТП с участием грузового автомобиля погибли шесть граждан самопровозглашенной республики ЛНР. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли шесть человек.
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По данным ведомства, погибшие являются гражданами ЛНР.
Как отмечается, авария произошла в Чертковском районе, на 791 км автодороги М-4 «Дон».
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.