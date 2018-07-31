В результате ДТП на 40 км МКАД перевернулась фура

В результате ДТП, которое произошло ночью 31 июля, в тоннеле на 40 км МКАД в районе Ясенево перевернулась грузовая фура, водитель которой не справился с управлением, сообщили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», передает агентство городских новостей «Москва».

«Водитель фуры не справился с управлением в тоннеле, и автомобиль опрокинулся. Для устранения последствий ДТП на место происшествия были направлены эвакуаторы АМПП, предназначенные для перемещения грузовых транспортных средств. Работа по эвакуации осложнялась тем, что автомобиль перевернулся в тоннеле, а также имел большие габариты», — сообщили в АМПП.

По словам представителей ГКУ, техника успешно справилась с задачей, в результате чего фура была перемещена в безопасную зону.